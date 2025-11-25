Почти 130 км дорог отремонтировали на Ставрополье в 2025 году

Около 40 дорожных объектов общей протяженностью почти 130 км обновили в Ставропольском крае в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
При этом свыше 97 км отремонтированных дорог пришлось на трассы регионального значения. Еще 32 км составили магистрали в пределах новых малых агломераций Кавказских Минеральных Вод. Также в порядок были приведены семь мостовых сооружениях.
Подчеркивается, что в регионе в 2025 году модернизировали важные транспортные артерии, соединяющие Ставрополье с другими регионами юга России. Например, была обновлена дорога Преградное — Тахта — Ипатово. Она связывает Ставрополье с Ростовской областью. А по отремонтированным дорогам Георгиевск — Новопавловск и Пятигорск — Георгиевск теперь можно добраться до Кабардино-Балкарии в более комфортных и безопасных условиях.
«Завершаем работы текущего года в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Запланированные участки местных и региональных дорог уже приведены в нормативное состояние. Из 11 мостовых сооружений 7 объектов завершены. Жители края уже активно ими пользуются. В завершающей стадии еще четыре моста: два на дороге Новоалександровск — Григорополисская — Армавир, в селе Рагули Апанасенковского округа и в селе Александровском», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.