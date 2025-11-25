Почти 130 км дорог отремонтировали на Ставрополье в 2025 году

Подчеркивается, что в регионе в 2025 году модернизировали важные транспортные артерии, соединяющие Ставрополье с другими регионами юга России. Например, была обновлена дорога Преградное — Тахта — Ипатово. Она связывает Ставрополье с Ростовской областью. А по отремонтированным дорогам Георгиевск — Новопавловск и Пятигорск — Георгиевск теперь можно добраться до Кабардино-Балкарии в более комфортных и безопасных условиях.