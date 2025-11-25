В Засвияжском районе Ульяновска летом 2026 года откроют новую поликлинику

Новую поликлинику в Засвияжском районе Ульяновска строят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона. К вводу в эксплуатацию лечебное учреждение будет готово уже летом 2026 года.
На данный момент специалисты выполнили 50% работ. Они, в частности, завершили монтаж несущих конструкций, кровли и входной группы, установили окна. Сейчас мастера проводят работы по внутренней отделке, прокладке электросетей и налаживанию сантехнических коммуникаций. Весной 2026 года специалисты приступят к благоустройству прилегающей к лечебному учреждению территории.
В новой поликлинике пациентам будут оказывать широкий спектр медицинских услуг. Вести прием будут кардиологи, неврологи, онкологи и другие специалисты. Получателями медпомощи в новой поликлинике станут более 31 тысячи жителей Засвияжского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.