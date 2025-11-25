Ричмонд
Школьники из Зеленоградска примерили на себя роль транспортных полицейских

Ребята узнали, как обеспечивается безопасность пассажиров.

Ученики 7-го класса Зеленоградской школы Калининградской области побывали на профориентационной экскурсии в транспортной полиции. Мероприятие для подростков соответствует целям национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерство социальной политики.

Экскурсия началась в линейном отделе полиции на станции Калининград. Сотрудники подразделения рассказали школьникам о специфике службы на транспорте, своих обязанностях и том, как обеспечивается безопасность пассажиров железнодорожного транспорта.

Далее группа отправилась на Южный вокзал, где подросткам наглядно продемонстрировали работу комплексной системы безопасности важного транспортного узла — от многоуровневого видеонаблюдения до координации действий дежурных служб.

Завершился профориентационный тур в Центре сохранения исторического наследия Калининградской железной дороги. В музее школьники ознакомились с этапами развития транспортной системы самого западного региона России и увидели уникальные экспонаты, связанные с историей Калининградской железной дороги.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.