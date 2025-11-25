В Симферополе центр здоровья оснастили новой аппаратурой

Новое медицинское оборудование поступило в центр здоровья поликлиники № 2 в Симферополе в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате совета министров Республики Крым.
В перечне поставленного оборудования — современные тонометры, биоэлектрический анализатор состава тела, глюкометры, анализаторы газов в выдыхаемом воздухе, спирометры, ростомеры и весы.
В центре здоровья пациенты могут пройти комплексное обследование, направленное на выявление факторов риска развития заболеваний. По результатам диагностики специалисты дают индивидуальные консультации по поводу ведения здорового образа жизни. Речь идет в том числе о рациональном питании, двигательной активности, режиме сна и управлении стрессом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.