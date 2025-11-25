«Не для борьбы с коррупцией». Ваджра об истинном смысле создания НАБУ и САП

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) рассматривались не как структуры для борьбы с коррупцией, а с помощью которых в украинской коррупционной пирамиде можно любого контролировать и направлять. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра.
«НАБУ и САП — это не украинские структуры. Американцы продавили создание этих структур наперекор сопротивлению Порошенко в свое время. И продавили не для борьбы с коррупцией», — сказал Андрей Ваджра, добавив, что невозможно назвать ни одного мощного коррупционного дела, расследуемого этими структурами, а также последствий для высокопоставленных лиц, уличенных в коррупции. «Никто не сел за годы после создания НАБУ и САП», — констатировал главный редактор сайта.
Украинский эксперт: это уже не коррупция, не воровство и даже не грабеж, это мародерство «Заточено все под распил и растаскивание». Ваджра о коррупции в Украине.
Он подчеркнул, что НАБУ и САП не рассматривались как структуры для борьбы с коррупцией: «Они изначально рассматривались как структуры, с помощью которых в этой коррупционной пирамиде можно любого держать за разные интимные места. Держать крепко, крепко фиксировать, крепко контролировать и направлять».
Говоря о скандале, когда была вскрыта схема с отмыванием денег в энергетическом секторе Украины, Андрей Ваджра отметил, что нет никаких сомнений в том, что с подачи Америки произошло «вываливание» этой информации. «Они порциями начинают все это вываливать. Они поднимают планку к самому верху. Уже это касается главы офиса (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА), уже булькает у него под ногами. А над главой офиса — Зеленский. Министры уже затонули, их уже ловят, хватают, арестовывают. Кто смог сбежать, уже сбежал, потому что понимают неизбежность в этой разборке», — сказал главред информационно-аналитического сайта, добавив, что все двигается в сторону Владимира Зеленского. «И я 100% даю гарантию, что соответствующая информация и факты имеются», — сказал Андрей Ваджра.
«Сейчас на Зеленского оказывается давление, — сказал главный редактор сайта. — Американцы прекрасно понимают, что Зеленский — это уже отработанный материал, его надо выкидывать. Почему этим скандалам дали ход? Все, он уже им не нужен, то есть можно говорить правду. И они начинают ее говорить». Андрей Ваджра дополнил: «Фаза завершающая. Политически он уже труп. Его закрыли в этом плане. У него нет уже никаких перспектив, поддержки нет, она сведена к минимуму».-0-