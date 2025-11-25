Говоря о скандале, когда была вскрыта схема с отмыванием денег в энергетическом секторе Украины, Андрей Ваджра отметил, что нет никаких сомнений в том, что с подачи Америки произошло «вываливание» этой информации. «Они порциями начинают все это вываливать. Они поднимают планку к самому верху. Уже это касается главы офиса (Владимира Зеленского. — Прим. БЕЛТА), уже булькает у него под ногами. А над главой офиса — Зеленский. Министры уже затонули, их уже ловят, хватают, арестовывают. Кто смог сбежать, уже сбежал, потому что понимают неизбежность в этой разборке», — сказал главред информационно-аналитического сайта, добавив, что все двигается в сторону Владимира Зеленского. «И я 100% даю гарантию, что соответствующая информация и факты имеются», — сказал Андрей Ваджра.