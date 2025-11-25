Ричмонд
Иностранные студенты будут готовиться к Новому году вместе с москвичами

Участников проекта ждут разговорный клуб и интеллектуальный квиз.

Столичный проект «Молодежь Москвы» запускает серию предновогодних мероприятий для молодых жителей города и иностранных студентов, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. События соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Участников ждут тематический разговорный клуб и интеллектуальный квиз, посвященные традициям празднования Нового года в России. Мероприятия пройдут 26 и 27 ноября в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» в Холодильном переулке.

Такие события помогают студентам не только интересно провести время, но и ближе узнать культуру народов России, найти новых друзей и почувствовать праздничную атмосферу.

26 ноября в 18:00 желающих приглашают на встречу разговорного клуба. Иностранным студентам расскажут об истории и традициях российского Нового года, они смогут также поделиться собственными семейными обычаями.

27 ноября в 18:00 молодых жителей столицы ждет интеллектуальный квиз, посвященный празднованию Нового года. Участникам предстоит пройти шесть тематических раундов, где они проверят свои знания о традиционной кухне, зимних забавах, новогодних хитах и фильмах.

Один из раундов будет посвящен новогодним традициям разных стран. Регистрация открыта для всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет на портале «Молодежь Москвы».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.