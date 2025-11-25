Юрий Слюсарь напомнил о запрете фото и видео после атаки беспилотников

Глава Таганрога Светлана Камбулова на заседании оперативного штаба Ростовской области доложила губернатору Юрию Слюсарю о мерах по ликвидации последствий атаки беспилотников и поддержке пострадавших жителей, сообщила она в своем Telegram-канале.
— Работает комиссия по оценке ущерба, прием документов для получения единовременной помощи уже идет. Мы оказываем поддержку семьям погибших и пострадавших, — отметила глава Таганрога.
Особое внимание губернатор уделил запрету на фото- и видеосъемку мест, пострадавших от воздушной атаки. Он напомнил, что в Ростовской области действует указ о недопустимости публикации материалов, связанных с применением ракетного вооружения и беспилотников, а также расположением воинских частей.
Слюсарь подчеркнул, что авторы нарушающих закон фото и видеозаписей будут установлены правоохранителями и привлечены к ответственности.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.