Юрий Слюсарь напомнил о запрете фото и видео после атаки беспилотников

Особое внимание губернатор уделил запрету на фото- и видеосъемку мест, пострадавших от воздушной атаки. Он напомнил, что в Ростовской области действует указ о недопустимости публикации материалов, связанных с применением ракетного вооружения и беспилотников, а также расположением воинских частей.