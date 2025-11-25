В Лебедянском районе Липецкой области откроют два новых ФАПа

Строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов завершается в Лебедянском районе Липецкой области, сообщили в управлении строительства и архитектуры региона. Новые медицинские объекты возводятся при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
На строительных площадках в деревне Михайловке и селе Большие Избищи выполнены основные работы. Специалисты проложили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку помещений, смонтировали окна и двери, покрыли кровлю.
Фасады зданий обшиты сэндвич-панелями, прилегающая территория вымощена тротуарной плиткой. Сейчас рабочие приступают к завершающему этапу — установке мебели и медицинского оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.