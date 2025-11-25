В Туле прошел форум «Молодой специалист — строитель будущего»

Форум «Молодой специалист — строитель будущего», который собрал более тысячи студентов и школьников, завершился в Туле при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ Тульской области.
Участники форума смогли не только получить теоретические знания, но и увидеть современные строительные проекты изнутри. Студенты посетили площадки жилищного строительства в квартале «Авиатор», комплексы «Все и сразу» и «Традиции», а также побывали на месте возведения аквапарка на улице Ф. Энгельса.
Молодым специалистам показали обновленный сквер им. Л. Н. Толстого. Там создана уникальная атмосфера, отсылающая к обстановке в Ясной Поляне, есть тематические арт-объекты и интерактивные элементы.
Параллельно на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий для школьников были организованы практические мастер-классы. Форум стал важной площадкой для профориентации и обмена опытом в сфере строительства и городского благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.