«Поистине народное вече, на котором решаются глобальные вопросы развития страны». Врач из Лоева о ВНС

«Задают люди вопросы и по поводу реорганизации здравоохранения, развития межрайонных центров. Мы (Лоевский район. — Прим. БЕЛТА), к примеру, относимся к Речице. Там выполняем практически все высокотехнологичные операции. В частности, по замене крупных суставов. Сейчас планируется открытие в Речице (аппарата. — Прим. БЕЛТА) МРТ. Будем там закреплены, а не за Гомелем, как сейчас, — будет ближе, быстрее. В Брагине не так давно открылся кабинет КТ-диагностики, где проходят обследования и жители нашего района. То есть сейчас КТ сделать вообще не вопрос. Диагностика ускоряется», — подчеркнул Виталий Ванюк.