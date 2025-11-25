«Поистине народное вече, на котором решаются глобальные вопросы развития страны». Врач из Лоева о ВНС

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Люди высоко ценят такой орган народовластия, как Всебелорусское народное собрание, часто обращаются к делегатам, это и есть индикатор доверия. На это обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА врач-эксперт Лоевской ЦРБ Виталий Ванюк — участник сегодняшнего собрания делегатов VII Всебелорусского народного собрания от Гомельской области, где обсуждался проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы.
По словам Виталия Ванюка, он впервые стал делегатом ВНС. «Всебелорусское народное собрание объединяет представителей всех регионов, различных профессий и возрастов. Это поистине народное вече, на котором решаются глобальные вопросы развития нашей страны, определяется курс, по которому будем двигаться», — подчеркнул врач-эксперт.
Он отметил, что при подготовке программного документа на следующую пятилетку ему как делегату поступали различные предложения, замечания. «Так как я еще председатель первичной профсоюзной организации, чаще всего, конечно, ко мне обращаются медики. Поднимается вопрос по поводу арендного жилья, администрацию интересует закрепляемость кадров. Мы видим, что есть шаги, есть результаты в этих направлениях», — рассказал делегат ВНС.
«Задают люди вопросы и по поводу реорганизации здравоохранения, развития межрайонных центров. Мы (Лоевский район. — Прим. БЕЛТА), к примеру, относимся к Речице. Там выполняем практически все высокотехнологичные операции. В частности, по замене крупных суставов. Сейчас планируется открытие в Речице (аппарата. — Прим. БЕЛТА) МРТ. Будем там закреплены, а не за Гомелем, как сейчас, — будет ближе, быстрее. В Брагине не так давно открылся кабинет КТ-диагностики, где проходят обследования и жители нашего района. То есть сейчас КТ сделать вообще не вопрос. Диагностика ускоряется», — подчеркнул Виталий Ванюк.
Он пришел в сферу медицины в 2003 году. «Естественно, за это время все изменилось. Когда я начинал работать заведующим ФАПом, у нас не было практически никакого оборудования. Бинты, марли, повязки, аптека — все. Сейчас же на фельдшерско-акушерском пункте можно сделать кардиограмму, пройти осмотр акушера, возможен забор анализов. То есть первичная медицинская помощь на ФАПе оказывается в полном объеме», — обратил внимание врач-эксперт.
Он признался, что как делегат ВНС чувствует огромную ответственность. «Мы видим, что люди высоко ценят такой орган народовластия, часто обращаются к нам, делегатам. Это и есть индикатор доверия», — подчеркнул Виталий Ванюк.
Медицинскую сферу региона на ВНС представляет и заведующий профессорским консультативным центром Гомельского государственного медицинского университета, врач-онколог Владислав Волчек. «Меня как врача-онколога-хирурга, как специалиста, занимающегося вопросами онкологии, больше всего впечатлило, что по концепции социально-экономического развития на ближайшую пятилетку мы будем достигать достаточно глобальных целей в демографической безопасности. Это и проведение профосмотров медицинских, в том числе онкологического характера, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований. И одной из целей является 95-процентный охват населения исследованиями. Это на самом деле достаточно перспективная цель. Убежден, что мы ее сможем достигнуть», — поделился делегат ВНС. -0-
Фото Сергея Холодилина.