В ЛНР сообщили об ударах ВСУ по подстанциям и газопроводам

Срочная новость.
В ЛНР зафиксированы атаки на объекты критической инфраструктуры. БПЛА нанесли удары по подстанциям и газопроводам. Об этом заявили в telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.
