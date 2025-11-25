Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 ноября, учредил день Российской фельдъегерской связи, который будет отмечаться 17 декабря. Указ главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
— В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи, постановляю: установить День Российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
4 ноября российский лидер указом установил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. Согласно документу, эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов России.
Новый профессиональный праздник, День работника суда, будут отмечать в стране каждый год 5 ноября. Это торжество приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда».