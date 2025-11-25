Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи

— В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи, постановляю: установить День Российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.