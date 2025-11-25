МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об увлечении составлением букетов и особом отношении к цветам глицинии.
«Я очень люблю составлять букеты. И я не могу тебе сказать, что есть какой-нибудь цветок, который бы я не добавила», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна».
По словам Захаровой, особенно она любит цветы глицинии, хоть это и не цветок. При этом она отметила, что сейчас «открывает для себя с новой стороны» гвоздики.
«Они разноцветные, очень хорошо стоят, и из них можно делать разные букеты в сочетании с другими цветами», — рассказала она.
