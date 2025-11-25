Макрон заявил, что процесс урегулирования на Украине находится на решающем этапе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине сейчас находится на решающем этапе. Об этом французский лидер сообщил в ходе совещания так называемой «коалиции желающих», его слова передает телеканал BFMTV.
«Мы явно находимся на решающем этапе. Переговоры получают новый импульс», — говорится в сообщении.
Макрон выразил мнение, что прочные гарантии безопасности станут главным условием для заключения мира на Украине. При этом президент Франции подчеркнул, что в связи с переговорным процессом появился шанс добиться прогресса в вопросе урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал субстантивным план США по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, Москва продолжает внимательно изучать документ и оценивать содержание соглашения.