Макрон заявил, что процесс урегулирования на Украине находится на решающем этапе

Макрон назвал прочные гарантии безопасности главным условием для достижения мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине сейчас находится на решающем этапе. Об этом французский лидер сообщил в ходе совещания так называемой «коалиции желающих», его слова передает телеканал BFMTV.

«Мы явно находимся на решающем этапе. Переговоры получают новый импульс», — говорится в сообщении.

Макрон выразил мнение, что прочные гарантии безопасности станут главным условием для заключения мира на Украине. При этом президент Франции подчеркнул, что в связи с переговорным процессом появился шанс добиться прогресса в вопросе урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал субстантивным план США по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, Москва продолжает внимательно изучать документ и оценивать содержание соглашения.

