В Госдуме предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам

ЛДПР предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ЛДПР предлагает освободить матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, рассказал РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин 5 ноября внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от штрафов по кредитам на весь период указанного отпуска.

«Финансовые организации могут пережить небольшую отсрочку выплат. А вот женщина, только что ставшая матерью, нуждается в заботе и поддержке. От ее душевного состояния зависит здоровье — и ее, и ребенка. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить матерей, чтобы они могли наслаждаться каждым мгновением с малышом, а не сражаться с растущими долгами и нервным напряжением, особенно когда выплачиваемые пособия далеки от прежней зарплаты. Именно поэтому ЛДПР внесла законопроект, который запрещает банкам начислять штрафы и пени на время отпуска по уходу за ребенком», — сказал Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что законопроектом также предлагается освободить женщин от уплаты таких неустоек, даже если они были начислены до вступления закона в силу.

«Это справедливая и необходимая мера для защиты материнства и поддержки семьи», — заключил он.

