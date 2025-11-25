Россиянам пообещали богатый на индексацию пенсий 2026 год

Вторая индексация назначена на 1 апреля — социальные пенсии увеличат на 6,8%, это коснется примерно 4,4 млн человек. Также с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости повысится до 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин, а стоимость пенсионного балла вырастет до 156,76 рубля. В августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты по накопленным баллам за 2025 год, а 1 октября на 4% увеличатся военные пенсии.