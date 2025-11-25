Ричмонд
В Казани открылся Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. В Казани торжественно открылся XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который объединил самых талантливых студентов из 82 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

Источник: ТАСС

«Студенческая весна — это уникальное событие, это единственный в своем роде фестиваль. Это сосредоточие самых талантливых, самых творческих, самых одаренных студентов со всей России», — отметил в разговоре с журналистами председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский.

Особенностью фестиваля в 2025 году стало отражение патриотической тематики. «Главный посыл всех студенческих весен в этом году, всех мероприятий программы, — это “Российская студенческая весна — Весна Победы”. Безусловно, мы помним о 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Важная дата, важный момент, и мы его, конечно, отражаем. У нас в этом году есть специальные номинации — военная проза, поэзия», — рассказал Покровский.

Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина подчеркнула значимость проведения фестиваля в республике. «Проведение Российской студенческой весны для Татарстана — это большая честь. У нас самая большая делегация — 75 человек», — сказала она.

Фестиваль продлится с 25 по 29 ноября и включает конкурсные испытания по 10 творческим направлениям. Участники представят 899 номеров, включая 25 региональных программ. География участников охватывает всю страну — от самой многочисленной делегации из Татарстана до представителей Орловской области и Республики Алтай, которые участвуют в составе одного человека.

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз Молодежи и Правительство Татарстана в лице Министерства по делам молодежи республики.