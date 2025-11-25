В Казани открылся Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

Особенностью фестиваля в 2025 году стало отражение патриотической тематики. «Главный посыл всех студенческих весен в этом году, всех мероприятий программы, — это “Российская студенческая весна — Весна Победы”. Безусловно, мы помним о 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Важная дата, важный момент, и мы его, конечно, отражаем. У нас в этом году есть специальные номинации — военная проза, поэзия», — рассказал Покровский.