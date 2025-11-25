Ричмонд
Захарова рассказала, в чем заключается счастье

Захарова считает, что счастье заключается в любви.

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Счастье заключается в любви, когда человек может отдавать ее в намного больших количествах, чем потреблять, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Любовь… Как состояние души, когда ты понимаешь, что ты ее можешь отдавать в намного больших количествах, чем потреблять», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна», говоря о том, в чем заключается счастье в жизни.

При этом, отвечая на вопрос ведущей, Захарова отметила, что не использует в жизни метод «кнута и пряника», хоть данное выражение и периодически применяют на дипломатической службе.

«Для дипломатии это выражение часто употребляется исключительно вот в совокупности факторов. Как сочетание тех моментов, которое должно привести к разрешению какой-то проблемы. В своей жизни я, честно говоря, другие использую методы», — подчеркнула она.

