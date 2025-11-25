«Интересно посмотреть, как у других устроена работа». Молодой специалист об обмене опытом на форуме сельской молодежи

Он признался, что про Столинский район не знал ничего. «Только слышал про Ольшаны — что там много огурцов и теплицы. Интересно углубиться и увидеть, как здесь налажено сельское хозяйство. А поскольку у нас на предприятии тоже есть тепличный комбинат, вот сейчас строим второй, поэтому хочется посмотреть, как в Ольшанах это все устроено. Как оно работает», — добавил молодой специалист. -0-