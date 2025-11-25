«Интересно посмотреть, как у других устроена работа». Молодой специалист об обмене опытом на форуме сельской молодежи

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой специалист из Минской области Евгений Ковалевский рассказал журналистам, что его интересует в сельском хозяйстве Столинского района, во время республиканского форума сельской молодежи «Село — территория развития», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Евгений Ковалевский работает ведущим инженером-механиком агрокомбината «Ждановичи» и трудится на предприятии пятый год. «Техника меня интересовала еще в детстве. А в сельском хозяйстве ее много, поэтому выбор был очевиден, — отметил молодой человек. — У нас большое хозяйство. И выращиваем, и перерабатываем. Интересно работать».
«На форум попасть было интересно. Раньше никогда в таких мероприятиях не участвовал. Хотелось бы пообщаться с такими же молодыми специалистами, как я. Получше узнать, кто, как и где устроился в жизни. Что вообще есть в стране», — поделился Евгений Ковалевский.
Он признался, что про Столинский район не знал ничего. «Только слышал про Ольшаны — что там много огурцов и теплицы. Интересно углубиться и увидеть, как здесь налажено сельское хозяйство. А поскольку у нас на предприятии тоже есть тепличный комбинат, вот сейчас строим второй, поэтому хочется посмотреть, как в Ольшанах это все устроено. Как оно работает», — добавил молодой специалист. -0-