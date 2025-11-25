Ричмонд
Известную певицу застрелили в центре крупного города

22-летнюю певицу Марию де ла Роса застрелили в Лос-Анджелесе.

22-летняя певица Мария Де Ла Роса погибла в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 22 ноября. В полицию поступили сообщения о стрельбе в районе Нортридж.

Свидетели рассказали, что видели, как двое подозреваемых подошли к автомобилю, припаркованному на Брайант-стрит, и сделали несколько выстрелов. По данным полиции Лос-Анджелеса, в машине находилось три человека.

Де ла Роса получила огнестрельные ранения и позже скончалась в местной больнице от полученных травм. Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На данный момент полиция не задержала ни одного подозреваемого, мотив преступления остается неизвестным.

Латиноамериканская певица выступала под псевдонимом DELAROSA. В своей последней публикации в соцсетях она была сфотографирована в музыкальной студии.

Ранее KP.RU писал, что в Мали похитили и застрелили блогера из-за роликов в TikTok: девушку казнили из-за связи с армией.