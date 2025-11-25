Известную певицу застрелили в центре крупного города

22-летняя певица Мария Де Ла Роса погибла в результате стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел 22 ноября. В полицию поступили сообщения о стрельбе в районе Нортридж.
Свидетели рассказали, что видели, как двое подозреваемых подошли к автомобилю, припаркованному на Брайант-стрит, и сделали несколько выстрелов. По данным полиции Лос-Анджелеса, в машине находилось три человека.
Де ла Роса получила огнестрельные ранения и позже скончалась в местной больнице от полученных травм. Еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
На данный момент полиция не задержала ни одного подозреваемого, мотив преступления остается неизвестным.
Латиноамериканская певица выступала под псевдонимом DELAROSA. В своей последней публикации в соцсетях она была сфотографирована в музыкальной студии.
