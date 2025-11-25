Почему россиянам предлагают рожать в 18 — и что здесь не так: Разбор психолога Самбурского

Он напомнил, что даже Валентина Матвиенко, призывающая к раннему материнству, сама родила в 24 года. Самбурский также отметил юридический парадокс: несмотря на то, что возраст согласия в России — 16 лет, половые отношения с лицом до 18 лет всё ещё могут быть квалифицированы как преступление по жалобе родителей.