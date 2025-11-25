Александр Моор и Жанна Алексеева обсудили достижения и перспективы культурной жизни Тюменской области

В ходе рабочей встречи с заместителем министра культуры РФ Жанной Алексеевой глава Тюменской области Александр Моор заявил о пристальном внимании, которое правительство области уделяет развитию культурной сферы, в том числе в рамках национальных проектов.
Александр Моор подробно остановился на ключевых достижениях. «На протяжении многих лет из регионального бюджета выделяются средства на реконструкцию и строительство учреждений культуры, причем не только в областной столице, но и в сельских муниципалитетах. Удалось достичь весомых результатов», — констатировал он. Губернатор отметил, что область лидирует в Уральском федеральном округе по охвату молодежи «Пушкинской картой», а музейно-просветительское объединение было отмечено премией за развитие этой программы. Среди успехов года он также выделил проект «СВОя культура» для творческой реабилитации ветеранов спецоперации, открытие модельных библиотек, концертных залов и кинозалов, а также стабильные победы местных преподавателей школ искусств на всероссийских конкурсах.
«Эти достижения — результат тесного взаимодействия с федеральным центром. Благодарю Минкультуры России за готовность к открытому диалогу и внимание к нашим проектам. Со своей стороны, мы и впредь будем активно поддерживать приоритеты государственной культурной политики», — подчеркнул Александр Моор.
Жанна Алексеева, в свою очередь, высоко оценила вклад Тюменской области в реализацию крупных федеральных проектов. Она сообщила, что в программе «Пушкинская карта» активно участвуют 93% учреждений культуры региона. «На мероприятия этих учреждений по “Пушкинской карте” продано уже более 963 тысяч билетов на сумму свыше 540 миллионов рублей. Это яркое свидетельство востребованности культурных событий у молодежи Тюменской области», — отметила замминистра.
Также Жанна Алексеева затронула тему работы над Федеральным государственным реестром нематериального этнокультурного достояния России, куда уже включен один объект от Тюменской области.
Особую признательность заместитель министра выразила за поддержку главой региона первого Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов.
В заключение она подтвердила, что Тюменская область для Минкультуры РФ является важным и ответственным партнером в реализации государственной культурной политики.