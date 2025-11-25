Александр Моор и Жанна Алексеева обсудили достижения и перспективы культурной жизни Тюменской области

Александр Моор подробно остановился на ключевых достижениях. «На протяжении многих лет из регионального бюджета выделяются средства на реконструкцию и строительство учреждений культуры, причем не только в областной столице, но и в сельских муниципалитетах. Удалось достичь весомых результатов», — констатировал он. Губернатор отметил, что область лидирует в Уральском федеральном округе по охвату молодежи «Пушкинской картой», а музейно-просветительское объединение было отмечено премией за развитие этой программы. Среди успехов года он также выделил проект «СВОя культура» для творческой реабилитации ветеранов спецоперации, открытие модельных библиотек, концертных залов и кинозалов, а также стабильные победы местных преподавателей школ искусств на всероссийских конкурсах.