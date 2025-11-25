Врач Прокофьев оценил опасность устойчивого к лечению «супергрибка» из Европы

— Грибки были и остаются, их достаточно много. Приобретет ли массовый характер или нанесет шокирующие летальные последствия? Конечно, нет. Для человека это не представляет молниеносной опасности. Однако если не лечить грибок, то это может спровоцировать развитие тяжелых осложнений, но это все-таки долгосрочный период, — подчеркнул Прокофьев.