Врач Прокофьев оценил опасность устойчивого к лечению «супергрибка» из Европы

Всплеск грибковой инфекции в Европе не представляет угрозы, а случаи заболевания не станут массовыми. Об этом заявил врач общей практики Денис Прокофьев. Он уточнил, что тяжелые осложнения могут появиться только в случае, если человек не будет лечиться.
По словам специалиста, грибковые инфекции постоянно мутируют, что приводит к их резистентности и устойчивости, но это не представляет «суперопасности».
— Грибки были и остаются, их достаточно много. Приобретет ли массовый характер или нанесет шокирующие летальные последствия? Конечно, нет. Для человека это не представляет молниеносной опасности. Однако если не лечить грибок, то это может спровоцировать развитие тяжелых осложнений, но это все-таки долгосрочный период, — подчеркнул Прокофьев.
Специалист отметил, что в выявлении этого грибкового вируса присутствуют сложности. В частности, обычные микроскопические анализы не показывают инфекцию, поэтому нужно проводить дополнительную лабораторную диагностику, передает News.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый опасный и чрезвычайно устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже успели прозвать «супергрибком», начал стремительно распространяться по европейским странам. По словам очевидцев, этот штамм вызывает сильные высыпания, которые в основном поражают паховую область и ягодицы.