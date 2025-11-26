В Узбекистане в будущем году могут подорожать чипсы

С 1 апреля 2026 года предлагается ввести акцизный налог в размере 15 тысяч сумов за каждый килограмм готовых к употреблению картофельных чипсов. Этот акциз должны будут уплачивать как производители чипсов в Узбекистане, так и импортёры, завозящие продукцию из-за рубежа.