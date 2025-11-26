Ричмонд
В Узбекистане в будущем году могут подорожать чипсы

Vaib.uz (Узбекистан. 25 ноября). Министерство экономики и финансов опубликовало бюджетное послание на 2026−2028 годы, где предложен ряд новых мер для пополнения бюджета — среди них и налоговые изменения, которые напрямую затронут рынок снеков.

С 1 апреля 2026 года предлагается ввести акцизный налог в размере 15 тысяч сумов за каждый килограмм готовых к употреблению картофельных чипсов. Этот акциз должны будут уплачивать как производители чипсов в Узбекистане, так и импортёры, завозящие продукцию из-за рубежа.

В министерстве отмечают, что инициатива разработана на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, направленных на борьбу с избыточным весом. Также учтены рекомендации Министерства здравоохранения Узбекистана по формированию культуры здорового питания и изучены примеры других стран.

Очевидно, что дополнительные расходы производители и импортёры в конечном итоге переложат на покупателей. Однако точное подорожание будет зависеть от бренда, упаковки, логистики и ценовой политики магазинов.

Тем не менее примерный расчёт показывает, о каких суммах может идти речь. Акциз взимается с 1 кг продукции. Стандартная пачка Lay’s весит 225 граммов, то есть килограмм — это примерно 4,4 упаковки.

Если распределить акциз в 15 000 сумов на килограмм, то:

— одна пачка чипсов подорожает примерно на 3 375 сумов;

— это составляет повышение на 12,5% от текущей средней цены в 27 000 сумов за пакет.

Таким образом, при введении акциза популярные брендовые чипсы могут подорожать до 30−31 тысячи сумов за упаковку.