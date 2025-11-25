Ричмонд
Оскар Кучера посетил школу в Пермском крае

Известный актер и ведущий Оскар Кучера побывал в МБОУ «Майская СОШ» Пермского края. Визит состоялся в рамках проекта «Чтецкие программы» от Российского общества «Знание». Об этом сообщает администрация школы в социальных сетях.

Визит Оскара Кучеры состоялся в рамках проекта «Чтецкие программы» от Российского общества «Знание».

«Говорили о книгах, о чтении, о писателях и творческой деятельности Оскара Александровича. В исполнении артиста услышали зебру Марти из любимого “Мадагаскара”, а также Карлсона, который, как оказалось, является любимым героем Оскара», — рассказала администрация учебного заведения во «ВКонтакте».

Литературный клуб школы вошел в топ-30 клубов России. Благодаря этому школьникам удалось лично познакомиться и пообщаться со звездой.

