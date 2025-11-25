ФПБ проводит открытый конкурс бизнес-проектов по реконструкции оздоровительного центра в Нарочанском крае

«Содержание проекта должно быть интегрированным и включать три обязательных компонента. Первый — финансово-экономический план, учитывающий рыночные тенденции и потребности целевых клиентов. Вторая часть должна включать архитектурно-планировочное решение, обеспечивающее улучшение функциональности и повышение эстетического восприятия территории оздоровительного центра. Еще один обязательный пункт — технологичное предложение, которое описывает внедрение и рациональное использование современных технологий и практик в сфере отдыха и оздоровления», — пояснили в пресс-службе.