ФПБ проводит открытый конкурс бизнес-проектов по реконструкции оздоровительного центра в Нарочанском крае

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год благоустройства Федерация профсоюзов Беларуси объявляет открытый конкурс бизнес-проектов по реконструкции оздоровительного центра в Нарочанском крае со строительством wellness-комплекса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.
Главная цель конкурса — не только выбрать лучший инновационный проект для реализации оздоровительных технологий, но и привлечь внимание общественности к теме развития новых тенденций в санаторно-курортной инфраструктуре страны.
«Содержание проекта должно быть интегрированным и включать три обязательных компонента. Первый — финансово-экономический план, учитывающий рыночные тенденции и потребности целевых клиентов. Вторая часть должна включать архитектурно-планировочное решение, обеспечивающее улучшение функциональности и повышение эстетического восприятия территории оздоровительного центра. Еще один обязательный пункт — технологичное предложение, которое описывает внедрение и рациональное использование современных технологий и практик в сфере отдыха и оздоровления», — пояснили в пресс-службе.
К участию допускаются как юридические, так и физические лица, в том числе авторские коллективы. Попробовать свои силы могут и студенты профильных учебных заведений. Оценивать проекты будет компетентная комиссия, в состав которой входят представители ФПБ, архитектурные эксперты, специалисты, ответственные за оценку реалистичности и окупаемости представленных бизнес-планов.
Заявки принимаются до 10 января 2026 года путем заполнения специальной онлайн-формы на официальном интернет-портале ФПБ.
Нарочанский регион — один из уникальнейших мест Беларуси, известный своими природными богатствами. Нарочанский край характеризуется живописными ландшафтами, холмисто-моренными и озерными ландшафтами, а также разнообразной флорой и фауной. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов.
Открытый конкурс предусматривает преображение территории оздоровительного центра «Нарочанка», площадь которой составляет 16,73 га. Особенность земельного участка состоит в его расположении — территория подлежит специальной охране (в водоохранной зоне рек и водоемов).-0-