Трамп допустил заключение мирной сделки по Украине в скором времени

Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине наблюдается прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что сделка по урегулированию на Украине может быть заключена уже в скором времени. Об этом американский лидер заявил во время церемонии в Белом доме в преддверии Дня благодарения.

«Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», — сообщил Трамп.

Президент США отметил, что в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Украине наблюдается прогресс. По словам Трампа, это нелегко, но он уверен в успехе мирных инициатив.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский может не подписать мирный план по США по Украине. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц считает, что несмотря на заявления западных СМИ, это может произойти из-за нежелания Киева обсуждать территориальный вопрос и гарантии безопасности.

