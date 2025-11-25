26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября пройдет день траура по погибшим мирным жителям из-за ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.
— Уважаемые земляки! В связи с атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в районе объявлен день траура. Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия, — сказал Василий Даниленко.
Напомним, в ночь на 25 ноября район подвергся атаке беспилотников. Повреждены десятки частных домов, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение и газоснабжение.
— Пострадавшие получают помощь, новые квартиры и компенсацию за утраченные вещи, — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.