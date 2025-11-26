Шаровидный броненосец Шарик вернулся в Ленинградский зоопарк

— Шарик обладает ярко выраженным характером. Он знает, как защищать свое личное пространство, и не сразу подпускает к себе всех подряд. При малейшем подозрении на нежелательные прикосновения броненосец сворачивается в шар, — рассказали в пресс-службе. Днем Шарик предпочитает отдыхать, проявляя активность в основном вечером. Это маленький интроверт, который не любит лишнего внимания.