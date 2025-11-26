Шаровидный броненосец Шарик вернулся в Ленинградский зоопарк

Шарик, шаровидный броненосец, вновь стал частью постоянной экспозиции в Ленинградском зоопарке. После прохождения карантина посетители могут увидеть его в павильоне «Тропический дом». О возвращении милого зверька рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.
— Шарик обладает ярко выраженным характером. Он знает, как защищать свое личное пространство, и не сразу подпускает к себе всех подряд. При малейшем подозрении на нежелательные прикосновения броненосец сворачивается в шар, — рассказали в пресс-службе. Днем Шарик предпочитает отдыхать, проявляя активность в основном вечером. Это маленький интроверт, который не любит лишнего внимания.
К слову, Шарик родился 8 октября 2017 года в польском городе Вроцлаве. В Ленинградский зоопарк он прибыл в 2019 году. Весной прошлого года Шарика отправили в Московский зоопарк, чтобы найти ему «невесту». Однако характерами животные не сошлись, и Шарик вернулся домой.
Посетители Ленинградского зоопарка могут увидеть Шарика на постоянной экспозиции в павильоне «Тропический дом» и познакомиться с особенностями его поведения.