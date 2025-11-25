Десять лет в эпицентре: как прошла закрытая вечеринка в честь юбилея Ельцин Центра. Фото

После этого слово взял Паслер. Он заявил, что у площадки есть огромный потенциал. «Уверен, что Ельцин Центр будет активно взаимодействовать, как и сейчас, с региональными органами власти и включаться в областную политику. Мы готовы и впредь к тесному сотрудничеству с Центром и благодарны членам попечительского совета за конструктивное взаимодействие, искреннюю заинтересованность в развитии и продвижении. Успехов всем и много новых добрых дел на благо РФ».