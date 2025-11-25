Ричмонд
Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Мужчина обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него баротравму и поверхностные осколочные ранения лица.

В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по автобусу, в результате чего были повреждены лобовое стекло и фары транспортного средства.

В селе Глотово Грайворонского округа после детонации дрона были выбиты окна, повреждены фасад и забор частного дома, а также два легковых автомобиля. Помимо этого, пострадали газовая труба и линия электропередачи. Об этом сообщил глава Белгородский области Вячеслав Гладков.

