В Неклиновском районе Ростовской области объявили 26 ноября днем траура

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили траурным днем в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.
«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — сообщил чиновник.
Он отметил, что в этот день государственные флаги будут приспущены во всех организациях. Также будут отменены все увеселительные мероприятия.
Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области погибли три человека, еще несколько получили ранения. СК России возбудил уголовное дело о теракте.