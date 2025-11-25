Ричмонд
В Неклиновском районе Ростовской области объявили 26 ноября днем траура

Во всех учреждениях приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявили траурным днем в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации района Василий Даниленко в своем Telegram-канале.

«В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», — сообщил чиновник.

Он отметил, что в этот день государственные флаги будут приспущены во всех организациях. Также будут отменены все увеселительные мероприятия.

Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников в Ростовской области погибли три человека, еще несколько получили ранения. СК России возбудил уголовное дело о теракте.