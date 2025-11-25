Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа главная опасность современных продуктов

В современных продуктах часто не хватает важных витаминов в составе. Об этом сообщила директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, причина в том, что почвы, на которых выращивают культуры, стали содержать меньше минералов.

По словам врача, в первую очередь, надо смотреть источник, где произрастал тот или иной продукт.

В современных продуктах часто не хватает важных витаминов в составе. Об этом сообщила директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, причина в том, что почвы, на которых выращивают культуры, стали содержать меньше минералов.

«Надо смотреть, где произрастал тот или иной продукт. Надо учитывать, что почвы стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — отметила Королева в беседе с «Радио 1».

Она посоветовала добавлять к рациону биологически активные компоненты, витамины и минералы, чтобы сохранять здоровье, энергию и работоспособность, так как большинство проблем, по ее словам, связаны именно с нехваткой питательных элементов. Королева считает, что даже самый правильный рацион в современных условиях может не обеспечить человека всеми необходимыми питательными веществами.

Ранее заместитель главврача клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева сообщила, что дефицит необходимых веществ в организме можно выявить с помощью развернутого анализа крови. Она подчеркнула, что особенно важны анализы на витамин D, цинк и селен, недостаток которых негативно влияет на иммунную систему.