После жалоб горожан в мэрии Кургана пообещали сделать остановку в Галкино 2

Остановочный павильон появится в Галкино 2 в Кургане в декабре. Об этом рассказали представители горадминистрации в ответе жителям. Горожане жаловались, что им приходится ждать общественный транспорт под открытым небом.

В Кургане планируется монтаж новых павильонов на остановках.

«Новый павильон на остановке Галкино 2 планируется установить до середины декабря текущего года», — сообщается на сайте «Обратись». Уточняется, что замена остановок проводится в плановом порядке.

Курганцы ранее просили установить два новых павильона на остановках в Галкино 2. Также жители обращали внимание на благоустройство территории.