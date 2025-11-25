Ричмонд
Макрон: ЕС примет решение по замороженным активам России в ближайшие дни

Макрон заявил, что ЕС и Еврокомиссия в ближайшие дни согласуют решение по использованию замороженных российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европейского союза примут решение по использованию замороженных российских активов «в ближайшие дни». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания так называемой «коалиции желающих».

«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение, согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами», — сообщил он.

Макрон подчеркнул, что в обсуждении примут участие страны ЕС и Еврокомиссия. По словам президента Франции, решение якобы поможет Европе сохранить давление на Россию.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Макрона о замороженных активах РФ. Дипломат заявила, что только Москва имеет право решать, что будет с суверенными средствами России. Представитель МИД также неоднократно предупреждала, что страна даст гарантированный и жесткий ответ на попытки изъять замороженные активы.

