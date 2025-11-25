Обязанности егерей в Беларуси будут изменены с 1 января

По словам Игоря Шуневича, сейчас это необходимо сделать потому, что сегодняшняя система порождает безответственность на всех уровнях, ведет к материальным убыткам, влечет многочисленные жалобы охотников, имиджевые издержки и потери. С нового охотничьего сезона такой схемы больше не будет. «Руководитель организовывает и отвечает за все, что происходит в его хозяйстве, — 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. В выходной, в праздник, ночью — не важно», — подчеркнул он. Председатель отметил, что большинство из делегатов съезда руководят людьми, но делают это интуитивно, «как привыкли». А этого недостаточно, нужно знать хотя бы азы теории управления.