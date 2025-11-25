Названы симптомы дисбаланса гормонов у мужчин и женщин

Проблемы с гормонами могут проявляться неспецифическими симптомами как у мужчин, так и у женщин. На какие признаки следует обратить внимание, рассказала в разговоре с «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Симптомы часто маскируются, но организм дает сигналы: резкое изменение веса без причины, постоянная усталость, бессонница или сонливость, перепады настроения, раздражительность, потливость, скачки давления, выпадение волос, частая жажда и колебания сахара в крови, — перечислила специалист.
Доктор отметила, что у женщин гормональный сбой чаще всего проявляется нарушениями менструального цикла. У мужчин признаки обычно связаны с низким тестостероном: снижение либидо, потеря мышечной массы, набор жира.
Еще одним признаком гормонального дисбаланса могут стать прыщи на голове, передает 360.ru. Избыточное количество андрогенов заставляет сальные железы работать активнее, что приводит к закупорке пор и воспалению.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что нарушение в балансе или синтезе гормонов может быть вызвано травмами, инфекциями, генетическими изменениями, чрезмерным питанием и сбоями в суточном ритме.