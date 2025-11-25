Ричмонд
В Ростове-на-Дону запустили сервис для поиска эвакуированных машин

В Ростове-на-Дону запущен сервис электронного поиска эвакуированных машин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону заработал онлайн-сервис, позволяющий владельцам эвакуированных автомобилей быстро узнать, куда переместили их машину. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

— Факт эвакуации автомобиля — не самый радостный. Но чем проще водитель сможет вернуть машину, тем лучше. Мы вместе с Госавтоинспекцией работаем над упрощением таких процедур, — отметила заместитель губернатора и министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести государственный регистрационный номер автомобиля. Информация о перемещении появляется уже через 30 минут после эвакуации — такова скорость внесения данных диспетчером специализированной стоянки.

Сервис доступен по адресу evacuation61.ru, а также на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области (mindortrans.donland.ru).

В Ростове внедрили быстрый сервис поиска эвакуированных машин. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

