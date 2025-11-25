Россиянам рассказали, как надолго сохранить овощи без потери витаминов

Чтобы сохранить овощи и при этом не потерять витамины и микроэлементы, которые хранят плоды, урожай можно заморозить или высушить. Об этом рассказала изданию «РИАМО» технолог Светлана Старова.
— Заморозка является одним из практичных способов сохранения витаминов. Перед заморозкой овощи необходимо вымыть, тщательно просушить и при необходимости нарезать. Чем быстрее пойдет процесс заморозки, тем дольше плоды сохранят свою форму, сочность и аромат, — сказала эксперт.
Специалист добавила, что также можно сушить урожай — такой способ, например, отлично подходит для зелени.
Квашение и ферментация также очень полезный способ хранения, передает 360.ru. В процессе образуются биологически активные вещества, сохраняется часть витаминов и полезная для нашего организма микробиома.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что свежие помидоры и картофель не рекомендуется хранить в холодильнике. Под воздействием низких температур эти овощи утрачивают свой вкус и становятся водянистыми, а также лишаются полезных свойств.