Россиянам рассказали, как надолго сохранить овощи без потери витаминов

Технолог Старова: сушка и заморозка овощей поможет сохранить в них витамины.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сохранить овощи и при этом не потерять витамины и микроэлементы, которые хранят плоды, урожай можно заморозить или высушить. Об этом рассказала изданию «РИАМО» технолог Светлана Старова.

— Заморозка является одним из практичных способов сохранения витаминов. Перед заморозкой овощи необходимо вымыть, тщательно просушить и при необходимости нарезать. Чем быстрее пойдет процесс заморозки, тем дольше плоды сохранят свою форму, сочность и аромат, — сказала эксперт.

Специалист добавила, что также можно сушить урожай — такой способ, например, отлично подходит для зелени.

Квашение и ферментация также очень полезный способ хранения, передает 360.ru. В процессе образуются биологически активные вещества, сохраняется часть витаминов и полезная для нашего организма микробиома.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что свежие помидоры и картофель не рекомендуется хранить в холодильнике. Под воздействием низких температур эти овощи утрачивают свой вкус и становятся водянистыми, а также лишаются полезных свойств.