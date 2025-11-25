Ричмонд
«Я кайфую от сельского хозяйства». Молодая семья поделилась, как им живется на селе

Дмитрий Гаврук работает агрономом в ОАО «Клецкий райагросервис», а его жена Анастасия — там же зоотехником. Молодая семья на себе ощутила все блага, предоставляемые на селе молодым специалистам. «Подъемные были. Мне предоставили жилье. Я делаю ремонт сам, предприятие выплачивает за материалы», — рассказал Дмитрий.

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая семья из Клецка поделилась с журналистами на республиканском форуме сельской молодежи «Село — территория развития», как им живется на селе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Интересно посмотреть, как у других устроена работа». Молодой специалист об обмене опытом на форуме сельской молодежи Не боялся, рискнул и не жалею. Участник форума сельской молодежи о работе в СПК «Можно зарабатывать деньги». Участник форума сельской молодежи о возможностях для специалистов.

«Мы познакомились еще в университете. Я из Брестского района, недалеко от Бреста. А Дима — клецкий. Я была на первом курсе, когда мы познакомились с ним. И вот уже спустя два года отношений поженились. Переехала в Клецк, в том числе на отработку. Хотя у меня было другое место распределения — я перераспределилась», — поделилась Анастасия.

Дмитрий отметил, что ему нравится работа: «Я кайфую от сельского хозяйства. И особенно от людей на своем предприятии». «А здесь, на форуме, есть возможность познакомиться, обменяться опытом с другими людьми из других областей, из других отраслей, узнать что-то новое», — добавил молодой человек. -0-