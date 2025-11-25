Ричмонд
Последний почти летний день этого года: Жителей Молдовы ждут не ноябрьские +15 градусов и солнце — а потом неделю дожди и холод

Прогноз погоды в Молдове на среду, 26 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове сохраняется тёплая погода перед началом дождей.

До наступления календарной зимы остаётся менее недели, однако погода в Молдове продолжает удивлять нетипичным теплом.

Завтра, 26 ноября в Кишинёве температура воздуха поднимется выше +13 °C, ночью + 10 на юге страны ожидается до +15 °C, ночью + 8 . На севере Молдовы днём до + 10 , ночью около +4°C. Осадков синоптики не прогнозируют.

Такая температура для конца ноября является аномально высоким показателем.

Жители страны отмечают, что поздняя осень выдалась особенно мягкой и комфортной.

