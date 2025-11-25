В Молдове сохраняется тёплая погода перед началом дождей.
До наступления календарной зимы остаётся менее недели, однако погода в Молдове продолжает удивлять нетипичным теплом.
Завтра, 26 ноября в Кишинёве температура воздуха поднимется выше +13 °C, ночью + 10 на юге страны ожидается до +15 °C, ночью + 8 . На севере Молдовы днём до + 10 , ночью около +4°C. Осадков синоптики не прогнозируют.
Такая температура для конца ноября является аномально высоким показателем.
Жители страны отмечают, что поздняя осень выдалась особенно мягкой и комфортной.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.
Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).
Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.
Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).
Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».
Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).