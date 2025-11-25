Ричмонд
Захарова рассказала, как для нее выглядит идеальный выходной

Захарова заявила, что ее идеальный выходной всегда разный.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее «идеальный выходной» проходит всегда по-разному. Порой она отсыпается весь день, а порой решает много задач. О своем распорядке дня для отдыха дипломат рассказала в эфире радио «Милицейская волна».

Корреспондент радио поинтересовался у Захаровой, чем она обычно занимается в свободный от работы день. Она ответила, что ни один ее выходной не бывает похожим на другой.

«Каждый раз по-разному. Когда-то хочется поехать в гости, когда хочется остаться дома, когда-то хочется поспать, просто выспаться, а когда-то, наоборот, ты думаешь: боже мой, не дай бог, я сейчас пропущу», — поделилась подробностями Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила российскую певицу Аллу Пугачеву с главой киевского режима Владимир Зеленским. По ее мнению, Запад использовал обоих людей для противостояния с Россией.

