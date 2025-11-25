Слюсарь: пострадавшим от атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей

Согласно информации, предоставленной губернатором, 15 человек, проживавших в восьми квартирах двухэтажного дома, расположенного на улице Инструментальной, полностью лишились своего имущества. Еще одна квартира оказалась разрушенной в другом доме. Два здания признаны непригодными для проживания и подлежат сносу, а их жильцы будут переселены в другое жилье.