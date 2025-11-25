Слюсарь: пострадавшим от атаки на Таганрог выделят 19 млн рублей

Власти планируют выделить 19 млн рублей на компенсации пострадавшим от украинской атаки на Таганрог в Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«С утра комиссии обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. Сбор заявлений идет до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда», — отмечается в сообщении.
Согласно информации, предоставленной губернатором, 15 человек, проживавших в восьми квартирах двухэтажного дома, расположенного на улице Инструментальной, полностью лишились своего имущества. Еще одна квартира оказалась разрушенной в другом доме. Два здания признаны непригодными для проживания и подлежат сносу, а их жильцы будут переселены в другое жилье.
В ночь на 25 ноября вооруженные силы Украины совершили атаку на Ростовскую область с использованием БПЛА. Десять жителей Таганрога и Неклиновского района получили ранения различной степени тяжести, восемь из которых были госпитализированы, трое погибли.
Ранее сообщалось, что в Неклиновском районе Ростовской области объявили 26 ноября днем траура.