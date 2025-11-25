Врач объяснила причины появления темных кругов под глазами

Темные круги под глазами, в том числе у детей, могут указывать на заболевания внутренних органов. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» педиатр Дарья Нелюбина.
— Такой симптом может сопровождать заболевания эндокринной системы — например, нарушения работы надпочечников или половых желез, а также патологии желчевыводящих путей. Синюшность кожи вокруг глаз может также говорить о нарушениях со стороны сердца, дыхательной системы, почек, — перечислила медик.
Доктор отметила, что точно определить причину и, в случае необходимости, назначить эффективное лечение, можно только после медицинского обследования.
Ранее 360.ru рассказал, что синяки могут быть вызваны неправильным питанием и дефицитом витаминов. Особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим витамины С и К, а также железо.
По данным Life.ru, самая частая причина синяков — в застое венозной крови. Вены под глазами направляют кровь внутрь черепной коробки. Если эти вены зажаты, например вследствие травмы черепа, под глазами будут появляться тёмные круги.