Названы самые малоэффективные для похудения упражнения

Тренер Волкова: скручивание пресса и планка не помогут похудеть.

Источник: Комсомольская правда

Физическая активность необходима при желании сбросить лишний вес. Однако есть популярные упражнения, которые на самом деле сжигают мало калорий. Их перечислила в разговоре с «Газетой.Ru» спортивный тренер Наталья Волкова.

— Одно из популярных, но при этом переоцененных упражнений для снижения веса — скручивания пресса. Здесь не требуется большого количества энергии, поэтому сжигается не так много калорий, а жир, соответственно, остается. Вместо скручиваний в тренировку можно включить высокие подъемы коленей на месте, — посоветовала эксперт.

Тренер добавила, что планки также не ускоряют процесс жиросжигания. По ее словам, эффективнее включать планку в динамическую тренировку, которая будет прорабатывать как пресс, так и форму тела в целом.

Телеканал «Царьград» отметил, что важной частью процесса здорового похудения являются физические нагрузки. К наиболее эффективным относятся берпи: упражнение сочетает в себе приседания, отжимания, прыжки и планку. Второе — это бег.

Кроме того, Life.ru рассказал, что имеются различия в похудении между мужчинами и женщинами, которые обусловлены рядом физиологических, гормональных и метаболических факторов.