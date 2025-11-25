Мошенники начали рассылать россиянам дипфейки звезд и чиновников с обещанием заработка

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что также аферисты предлагают жертвам принять участие в фейковом голосовании. Мошенники копируют аккаунт знакомого жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. После этого аферисты приглашают в чат пользователей и призывают их проголосовать по специальной ссылке. Если человек выполнит это, то попадет на вредоносный ресурс.