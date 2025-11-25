Мошенники начали рассылать россиянам дипфейки звезд и чиновников с обещанием заработка

Мошенники придумывают все новые способы, чтобы обмануть россиян — доверять уже нельзя ни аудио с записями голоса, ни видеозаписям. Чтобы вызвать доверие у жертв, злоумышленники могут представляться звездами шоу-бизнеса или чиновниками. Об этом заявил в беседе с «РИАМО» IT-эксперт Владислав Кокунцыков.
— Один из трендов — фальшивые инвестиционные платформы и поддельные видео от известных людей. Жертве показывают запись, где якобы руководитель компании или чиновник обещает уникальную доходность. Иногда используют дипфейки — подделку голоса и внешности, — объяснил специалист.
Эксперт призвал никогда не переводить деньги по видеопросьбам, а также не сообщать коды из СМС, коды и пароли.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что также аферисты предлагают жертвам принять участие в фейковом голосовании. Мошенники копируют аккаунт знакомого жертвы и создают от его имени группу поддержки участника конкурса. После этого аферисты приглашают в чат пользователей и призывают их проголосовать по специальной ссылке. Если человек выполнит это, то попадет на вредоносный ресурс.