Трамп помиловал крупнейших индеек Курлыку и Вихлюна на День благодарения (видео)

Президент США Дональд Трамп во вторник, 25 ноября, официально помиловал на День благодарения двух самых больших в истории индеек, переданных в Белый дом к этому празднику, по имени Курлыка и Вихлюн. Каждая из них весит почти 25 килограммов.
Эти птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и ночь перед церемонией провели в отеле вблизи Белого дома — он находится через забор от бывшего восточного крыла, на месте которого теперь расположена строительная площадка для возведения бального зала.
По словам Трампа, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди подтвердил безопасность этих индеек.
— Это первые в истории индейки-MAHA (программа Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» — прим. «ВМ»). Не уверен, что согласен. Другими словами, они могут быть жирными, но все равно MAHA, — подчеркнул глава Белого дома.
Под курлыканье индеек он заявил, что дарует им помилование, после чего птицы снова закурлыкали. При этом Вихлюна на месте не было, и в связи с этим американский лидер пошутил, что птица потерялась в процессе. Он отметил, что хотел бы похудеть на пару килограммов, но «не сегодня», передает РИА Новости.
