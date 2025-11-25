Трамп помиловал крупнейших индеек Курлыку и Вихлюна на День благодарения (видео)

Под курлыканье индеек он заявил, что дарует им помилование, после чего птицы снова закурлыкали. При этом Вихлюна на месте не было, и в связи с этим американский лидер пошутил, что птица потерялась в процессе. Он отметил, что хотел бы похудеть на пару килограммов, но «не сегодня», передает РИА Новости.