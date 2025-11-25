Ричмонд
В России проводят летные испытания дистанционно управляемых голубей-биодронов: подробности

Российская компания Neiry представила голубей-биодронов с нейроинтерфейсами.

Источник: Комсомольская правда

Российская компания Neiry презентовала голубей-биодронов PJN-1, которые имеют имплантированные в мозг нейроинтерфейсы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Благодаря нейростимуляции отдельных зон мозга птица сама “хочет” передвигаться в нужную сторону», — говорится в сообщении.

Как заявили представители Neiry, после операции по вживлению имплантов голуби-биодроны становятся дистанционно управляемыми по аналогии с дронами. Сейчас компания проводит летные испытания птиц.

Они могут использоваться для мониторинга и проведения поисково-спасательных операций. В будущем компания также хочет использовать в качестве биодронов воронов, чаек и альбатросов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае разработали птицеподобный дрон, отличающийся подвижностью и маневренностью.