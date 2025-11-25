Ричмонд
Глава офиса Зеленского Ермак отверг план США из 28 пунктов

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во вторник, 25 ноября, отверг предложенный администрацией США план по урегулированию военного конфликта из 28 пунктов.

— Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом, — заявил Ермак, назвав этот план «неприемлемым».

Он добавил, что одним из основных вопросов, внесенных в обновленный проект, стали гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники якобы предоставят Украине. Ермак подчеркнул, что, согласно новому плану, гарантии будут «юридически обязательными».

Глава офиса Зеленского добавил, что Киев не собирается исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в Североатлантический альянс (НАТО), но признал, что реальность такова, что «Украина не в НАТО», передает Axios.

Ранее Андрей Ермак заявил журналистам, что Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Их встреча может состояться в День благодарения, который в этом году выпадает на четверг, 27 ноября.

