Глава офиса Зеленского Ермак отверг план США из 28 пунктов

Ранее Андрей Ермак заявил журналистам, что Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Их встреча может состояться в День благодарения, который в этом году выпадает на четверг, 27 ноября.