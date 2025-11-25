Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийскую чемпионку Олексяк на 2 года дисквалифицировали из-за допинга

25-летняя пловчиха отстранена от участия в соревнованиях.

Источник: Аргументы и факты

Канадская пловчиха, олимпийская чемпионка Пенелопа Олексяк, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В июле 2025 года Олексяк добровольно отказалась от участия в чемпионате мира, заявив, что стала объектом расследования World Aquatics по делу о нарушении правил местонахождения, что является обязательным требованием для прохождения допинг-тестов. Уже 22 июля спортсменка была временно отстранена от соревнований.

Пенелопе Олексяк 25 лет. Она завоевала золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, победив на дистанции 100 метров вольным стилем.

Ранее стало известно о дисквалификации чемпиона РФ по лыжным гонкам Андрея Парфенова, который нарушил антидопинговые плавила.

Также накануне сообщалось, что CAS дисквалифицировал американского легкоатлета Эрриона Найтона на 4 года из-за съеденного бычьего хвоста.