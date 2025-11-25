Олимпийскую чемпионку Олексяк на 2 года дисквалифицировали из-за допинга

В июле 2025 года Олексяк добровольно отказалась от участия в чемпионате мира, заявив, что стала объектом расследования World Aquatics по делу о нарушении правил местонахождения, что является обязательным требованием для прохождения допинг-тестов. Уже 22 июля спортсменка была временно отстранена от соревнований.