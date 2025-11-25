Олимпийскую чемпионку Олексяк на 2 года дисквалифицировали из-за допинга

Канадская пловчиха, олимпийская чемпионка Пенелопа Олексяк, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В июле 2025 года Олексяк добровольно отказалась от участия в чемпионате мира, заявив, что стала объектом расследования World Aquatics по делу о нарушении правил местонахождения, что является обязательным требованием для прохождения допинг-тестов. Уже 22 июля спортсменка была временно отстранена от соревнований.
Пенелопе Олексяк 25 лет. Она завоевала золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, победив на дистанции 100 метров вольным стилем.
Ранее стало известно о дисквалификации чемпиона РФ по лыжным гонкам Андрея Парфенова, который нарушил антидопинговые плавила.
Также накануне сообщалось, что CAS дисквалифицировал американского легкоатлета Эрриона Найтона на 4 года из-за съеденного бычьего хвоста.